В Толочинском районе оштрафовали директора и главбуха, не рассчитавших колхозников при увольнении
Прокуратура нашла нарушения трудового законодательства в одной из сельскохозяйственных организаций Толочинского района.
Жалобу написали два уволенных колхозника, с которыми не рассчитались в положенные сроки.
Проверка установила, что в день увольнения первого из них наниматель действительно не произвел с ним окончательный расчет. А при увольнении второго не ознакомил его с приказом об увольнении, не выдална руки трудовую книжку, произвел с ним окончательный расчет спустя более одного месяца со дня увольнения.
В результате директора и главного бухгалтера предприятия привлекли к ответственности и в соответствии с частью 3 статьи 10.12 КоАП оштрафовали на 128 рублей каждого.
Кроме того, по постановлению прокурора три должностных лица хозяйства, включая руководителя, привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.
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