В Толочинском районе оштрафовали директора и главбуха, не рассчитавших колхозников при увольнении

Ігар Арцюх • 29/3/22 1:10 • Эканоміка

Прокуратура нашла нарушения трудового законодательства в одной из сельскохозяйственных организаций Толочинского района.



Жалобу написали два уволенных колхозника, с которыми не рассчитались в положенные сроки.

Проверка установила, что в день увольнения первого из них наниматель действительно не произвел с ним окончательный расчет. А при увольнении второго не ознакомил его с приказом об увольнении, не выдална руки трудовую книжку, произвел с ним окончательный расчет спустя более одного месяца со дня увольнения.

В результате директора и главного бухгалтера предприятия привлекли к ответственности и в соответствии с частью 3 статьи 10.12 КоАП оштрафовали на 128 рублей каждого.

Кроме того, по постановлению прокурора три должностных лица хозяйства, включая руководителя, привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.