В Витебске сильный ветер. Оранжевый уровень опасности
Очень крепкий ветер наблюдается в Витебске, он может еще усилиться. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности.
После обеда скорость порывов ветра, которые фиксировались в областном центре, достигала 18 метров в секунду. Такой ветер по шкале Бофорта считается очень крепким и может ломать сучья деревьев, человеку трудно стоять или идти против ветра. При этом иногда начинал сыпаться снег.
По прогнозам синоптиков усиление ветра ожидается до 15-20, а местами 21-24 метров в секунду, то есть он может достигнуть силы шторма, способного разрушать крыши зданий.
Ветреная погода сохранится и в ближайшие дни: ожидается усиление до 15-20 метров в секунду в воскресенье (27 марта) северо-западного ветра, в понедельник (28 марта) — западного ветра.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.