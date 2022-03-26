В Витебске сильный ветер. Оранжевый уровень опасности

Сяржук Серабро • 26/3/22 15:47 • Экалогія

Очень крепкий ветер наблюдается в Витебске, он может еще усилиться. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности.



После обеда скорость порывов ветра, которые фиксировались в областном центре, достигала 18 метров в секунду. Такой ветер по шкале Бофорта считается очень крепким и может ломать сучья деревьев, человеку трудно стоять или идти против ветра. При этом иногда начинал сыпаться снег.

По прогнозам синоптиков усиление ветра ожидается до 15-20, а местами 21-24 метров в секунду, то есть он может достигнуть силы шторма, способного разрушать крыши зданий.

Ветреная погода сохранится и в ближайшие дни: ожидается усиление до 15-20 метров в секунду в воскресенье (27 марта) северо-западного ветра, в понедельник (28 марта) — западного ветра.