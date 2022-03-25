Человек провалился под лед на Двине в Сураже

Зоя Машэка • 25/3/22 13:13 • Здарэнні

24 марта в Сураже в Витебском районе на Двине едва не утонул человек.



В 16:49 спасателям позвонила женщина, сообщившая, что в реке в черте городского поселка тонет мужчина. Приехавшие на вызов сотрудники МЧС увидели в воде на расстоянии около 50-60 метров от берега человека, который просил о помощи.

Двое пожарных при помощи спасательных веревки и доски вытащили тонущего из воды и доставили на берег. После осмотра бригадой скорой медицинской помощи, 34-летний мужчина от госпитализации отказался, сообщается пресс-службой МЧС.

Как выяснилось позже, молодой решил сократить путь домой и отправился через реку. Похожий случай на днях произошел в Бешенковичах, где мужчина также пытался переправиться через Двину по льду.