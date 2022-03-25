Более 210 000 рублей зарплаты задолжала витебская стройфирма, вмешалась прокуратура

Сяржук Серабро • 25/3/22 14:26 • Эканоміка

Работникам одной из строительных фирм задолжали зарплату за декабрь — сумма превышала 210 000 рублей.



209 работников общества с ограниченной ответственностью не смогли вовремя получить зарплату за декабрь. Прокуратора призвала к ответу руководителя фирмы.

Задолженность в сумме 210 920 рублей образовалась из-за несвоевременных расчетов заказчиков по объектам строительства. Прокуратура Витебской области вынесла руководителю этого ООО предписание, в результате заработную плату работникам выплатили в полном объеме.

Между тем директора этой компании в октябре прошлого года уже привлекали к ответственности за задержку зарплаты за август 2021 года.

В итоге – за повторное нарушение руководителя привлекли к ответственности уже по части 4 статьи 10.12 КоАП, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.