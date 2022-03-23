Установлены новые тарифы на услуги бань и душевых. Сколько стоит помыться в Витебске?
Витебский облисполком принял решение об установлении новых предельных максимальных тарифов на услуги бань общего пользования и душевых в регионе. В деревне они подорожают.
Согласно решению от 14 марта услуги бань общего пользования (за исключением разрядов первого и высшего) за 2 часа будут стоить:
- в Витебске, Орше, Полоцке, Новополоцке – 8 рублей;
- в сельских населенных пунктах и на территории вне населенных пунктов –
5 рублей;
- в других населенных пунктах — 6 рублей 50 копеек.
За 45 минут в душе придется заплатить следующую цену:
- в Витебске, Орше, Полоцке, Новополоцке – 7 рублей 50 копеек;
- в сельских населенных пунктах и на территории вне населенных пунктов –
5 рублей;
- в других населенных пунктах — 6 рублей.
Напомним, что в 2016 году облисполком отменил регулирование на эти услуги, но через два года ограничил максимальный тариф на баню и душ в сельской местности 4 рублями. Таким образом, в деревнях эти гигиенические услуги теперь вырастут в цене на 25%.
Теперь, кроме того, введено регулирование предельных максимальных тарифов на услуги бань общего пользования и душевых и во всех остальных населенных пунктах, а также за их пределами.
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