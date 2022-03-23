Сразу 6 человек осудили за сокрытие падежа КРС в Глубокском районе

Ігар Арцюх • 23/3/22 16:02 • Эканоміка

Осуждены шесть работников одного из колхозов Глубокского района, скрывшие падеж 158 голов крупного рогатого скота.



Как сообщали «ННВ», проверка КГК выявила, что для сокрытия падежа КРС заведующие фермами сельскохозяйственного унитарного предприятия «Голубичи» оформляли документы, по которым животные якобы продавались колхозникам. В результате за 2019 – 2020 годы акты на реализацию скота работникам предприятия средним живым весом одной головы 84 килограммов (от 21 килограмма до 460 килограммов) были составлены на общую сумму более 43 000 рублей.

Уголовное дело части 1 статьи 427 УК (служебный подлог) возбудили в отношении 10 должностных лиц — бывших руководителей, зоотехников и заведующих ферм. Расследование длилось полгода, в конце концов на скамье подсудимых оказались 6 фигурантов этого уголовного дел, 12 января суд Глубокского района вынес им приговор.

Все шестеро были признаны виновными во внесении должностными лицами заведомо ложных сведений и записей в официальные документы, совершенные из корыстной и иной личной заинтересованности.

Бывшего заместителя директора по производству приговорили к штрафу в размере 9600 рублей; одну из заведующих фермой к 6 месяцам исправительных работ, еще двух — к году исправительных работ, с них будут удерживать по 10% заработка; пенсионерке, занимавшей должность главного зоотехника, дали год лишения свободы условно; а бывшего заместителя директора по животноводству, ранее уже осужденного за взятку к 3 годам лишения свободы — тоже к году лишения свободы, но это наказание поглощено более суровым (3 года лишения свободы со штрафом 8700 рублей и отсрочкой на 3 года).

Это уже шестой суд за последнее время, вынесший приговоры колхозникам, которые пытались скрыть падеж скота на фермах Витебской области.