Завтра МЧС проведет проверку тревожного оповещения
23 марта будет проводиться проверка системы оповещения о чрезвычайных ситуациях. Сигналы тревоги будут передавать различными способами.
Сообщения будут передаваться по FM радиоприемникам и системам громкоговорящей связи торговых центров, железнодорожных вокзалов, автовокзалов, по телефонам стационарной и сотовых сетей связи, также будет производиться SMS рассылка, сообщается пресс-службой МЧС.
Проверка продлится с 9:00 до 18:00, она необходима для поддержания системы централизованного оповещения в постоянной готовности и своевременного предупреждения населения об угрозе возникновения или возникновении различных чрезвычайных ситуаций, а также информирования о порядке поведения в создавшихся условиях.
МЧС просит соблюдать спокойствие и общественный порядок.
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