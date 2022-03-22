В Толочинском районе «Нива» насмерть сбила велосипедиста
22 марта в результате дорожно-транспортного происшествия в Толочинском районе погиб 63-летний велосипедист.
Утром на 104-м километре автодороги Р-25 неподалеку от поселка Усвиж-Бук 33-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2121» совершил наезд на внезапно выехавшего на проезжую часть дороги велосипедиста, ехавшего в попутном направлении.
В результате наезда мужчина, управлявший велосипедом, получил тяжелые травмы и погиб на месте аварии, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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