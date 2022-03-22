В Полоцке «BMW» вылетела на тротуар и врезалась в детскую коляску
22 марта в Полоцке женщина с двумя маленькими детьми, шедшая по тротуару, попала под автомобиль.
На автостоянке у торгового центра 29-летний водитель автомобиля «Nissan», выезжая с парковки, не пропустил автомобиль «ВМW». В результате столкновения «бэха» вылетела на тротуар, где шла женщина с пятилетней девочкой и годовалым ребенком в коляске.
В этом дорожно-транспортном происшествии пострадала девочка, шедшая рядом с коляской, ее с переломами госпитализировали. Мама и малыш, а также водители автомобилей не пострадали, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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