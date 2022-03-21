За февраль на Витебщине сдали еще 142 новые квартиры

Сяржук Серабро • 21/3/22 18:16 • Эканоміка

За первые два месяца 2022 года в Витебской области было завершено строительство 390 новых квартир.



При этом 248 квартир сдали в январе, а в феврале — только 142, что составляет 57% от от объема предыдущего месяца. В эксплуатацию было введено 40 400 квадратных метров общей площади жилья: 25 900 в январе и 14 500 — в феврале.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, построили в 18 600 квадратных метров общей площади, или 46,1% от общего объема введенного жилья.

При этом с использованием государственной поддержки построено 12 900 квадратных метров, то есть 32% от всего жилья, сообщает областная статистика.