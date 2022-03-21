Полоцкий райисполком покупает новую «Geely Atlas Pro» в комплектации «Luxury»

• 21/3/22 19:14 • Эканоміка

Закупку легковушки за 90 397 рублей 50 копеек проводит Полоцкий райисполком.
Geely Atlas Pro

Согласно документации закупки, полоцкие чиновники хотят приобрести кроссовер «Geely Atlas Pro» с комплектации «Luxury». Автомобиль приобретается с полуторалитровым двигателем, шестиступенчатой АКПП и задним приводом. Это одна из самых дешевых комплектаций данной модели.

SUV кроссовер С класса «Geely Atlas Pro» был представлен общественности в прошлом году. Силовую установку для этой модели проектировали совместно с инженерами «Volvo».

Закупка осуществляется из одного источника. Примечательно, что получить обновку в Полоцком райисполкоме хотят к 25 марта. Финансируется закупка за счет бюджетных средств.

            
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