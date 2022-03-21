Лукашенко назначил руководителем Чашникского района председателя колхоза

Сяржук Серабро • 21/3/22 13:43 • Палітыка

На должность председателя Чашникского райисполкома назначен 44-летний Александр Быков, до этого возглавлявший СПФ «Заозерье» ОАО «Витебского мясокомбината».



Быков руководил сельскохозяйственным производственным филиалом «Заозерье» в Лепельском районе более десяти лет. Он родился в 1977 году в семье военного, а в 1994 году окончил Заслоновскую среднюю школу. Высшее образование получал с 1995 по 2000 годы в БГТУ на факультете технологии и техники лесной промышленности.

Александр Быков избирался депутатом райсовета, как представитель депутатского корпуса от Лепельского района принимал участие в шестом Всебелорусском народном собрании год назад.