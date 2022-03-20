В Витебске распускаются подснежники, пришла весна

• 20/3/22 14:56 • Экалогія

На витебских клумбах уже начинают зацветать настоящие подснежники. Рассказываем, где мы их нашли.
На клумбах вдоль проспекта Фрунзе начали распускаться галантусы. Фото Сергея Серебро

Первые цветы, которые правильно называются галантусами и завезены с Кавказа, корреспондент заметил у стен дома №64 на проспекте Фрунзе. У садоводов-любителей эти белые цветочки считаются подснежниками.

На клумбах вдоль проспекта Фрунзе начали распускаться галантусы. Фото Сергея Серебро

Примечательно, что в прошлом году они начали распускаться примерно в это же время — «ННВ» писали об этой клумбе 19 марта 2021 года.

На клумбах вдоль проспекта Фрунзе начали распускаться галантусы. Фото Сергея Серебро

Между тем нынешней март заметно холодней прошлогоднего, а средняя температура за двадцать дней ниже нормы на 0,6 °C. При этом первый месяц нынешней весны оказался аномально сухим — пока выпало всего 0,4 миллиметра осадков, что составляет только 1% месячной нормы.

            
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