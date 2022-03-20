В Докшицах опрокинулся «Geländewagen», которому дорогу преградил 94-летний дедушка

Іван Дзедушкін • 20/3/22 20:09 • Здарэнні

20 марта в результате опрокидывания «Mercedes-Benz G-Class» пострадал 36-летний водитель внедорожника.



По информации ГАИ, ДТП произошло между двумя немецкими автомобилями — молодоуму человеку на «Geländewagen» не уступил дорогу 94-летний местный житель на «Opel», который осуществлял разворот.

Столкновение произошло на советской улице, как говорят местные жители — в районе старой автозаправки. В результате дорожно-транспортного происшествия «Mercedes-Benz G-Class» опрокинулся, а его водитель получил травмы с которыми был госпитализирован, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.