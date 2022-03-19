В центре Витебска горела «сталинка», погиб человек

ННВ • 19/3/22 14:20 • Здарэнні

Из-за пожара «сталинки» на улице Кирова в Витебске из дома эвакуировали 15 человек, одну женщину из охваченной огнем квартиры спасли, вторая погибла.



Пожар начался в 21:34, судя по фото, горела квартира на втором этаже дома №7. Пожарные поднялись по раскладной лестнице, разбили окно и попали внутрь жилища.

У стены в комнате они обнаружили женщину без признаков жизни, а у дверей из комнаты нашли вторую, которая была без сознания. Еще дышавшую пострадавшую вынесли на улицу и передали медикам «скорой».

В это же время другое звено эвакуировало из подъезда остальных жильцов, всего вывели 15 человек.

Позже пожарные узнали, что спасли 32-летнюю хозяйку квартиры, а погибла ее 70-летняя мать. Огнем в комнате были повреждены стены, имущество, а кроме того закопчен потолок. По предварительной версии пожар мог начаться из-за неосторожности при курении погибшей пенсионерки, сообщается пресс-службой МЧС.