Трактор загорелся под Витебском, тракторист госпитализирован с ожогами

Ігар Арцюх • 19/3/22 22:06 • Здарэнні

Утром 18 марта в Куковячино под Витебском сгорел трактор, во время инцидента пострадал тракторист.



Возгорание трактора МТЗ-1221 на территории ДЭУ-36 филиала «Витебскавтодора» произошло около половины десятого утра. В результате пожара 57-летний тракторист конечностей, после осмотра медиками его пришлось госпитализировать в больницу.

Трактор потушили пожарные, по факту пожара проводится поверка, обстоятельства и причина возгорания устанавливаются, сообщается пресс-службой МЧС.