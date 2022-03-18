Витеблянин, написавший ложный донос на собутыльницу, заплатит крупный штраф

Іван Дзедушкін • 18/3/22 13:39 • Грамадства

Суд приговорил к крупному штрафу жителя Витебска, который написал на знакомую заявление о краже телефона.



Инцидент произошел в октябре прошлого года. Мужчина и женщина вместе выпивали, но застолье закончилось ссорой, после которой витеблянка удалилась из квартиры знакомого.

После этого витеблянин сначала позвонил по 102 и заявил о пропаже телефона, а затем отправился в ОВД администрации Первомайского района и написал на собутыльницу заявление, в котором указал, что та украла у него мобильный телефон. При этом был предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.

Однако в результате проверки, которую провела милиция, выяснилось, что мужчина оговорил свою знакомую.

В его отношении возбудили уголовное дело по части 1 статьи 400 УК. 22 января суд признал мужчину виновным в ложном доносе и приговорил его к штрафу 2240 рублей. Приговор уже вступил в законную силу.