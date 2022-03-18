Нескольким десяткам жителей Витебска отремонтируют крыши над квартирами

Ігар Арцюх • 18/3/22 14:29 • Эканоміка

Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство собирается до конца апреля отремонтировать крыши над несколькими десятками квартир. Узнали, кто эти счастливчики.



Ремонт будет проводиться в жилых домах, находящихся на обслуживании государственного предприятия «ЖРЭТ г. Витебска». Текущий ремонт крыш над квартирами верхних этажей проведут по следующим адресам:

Локомотивная улица, дом 3, квартиры 44, 71 и 118;

Московский проспект, дом 64а, квартиры 88, 89, 93 и 94;

Московский проспект, дом 26, квартира 59;

Московский проспект, дом 14, квартиры 57 и 59;

Московский проспект, дом 16, квартиры 18, 35 и 55;

улица Терешковой, дом 26 корпус 8, квартиры 33, 34, 36, 70 и 72;

улица Калинина, дом 24, квартиры 92 и 93;

проспект Фрунзе, дом 22 корпус 1, квартира 65;

проспект Фрунзе, дом 22 корпус 2, квартиры 63, 65 и 74;

проспект Фрунзе, дом 22 корпус 4, квартира 40;

проспект Фрунзе, дом 20, квартира 9;

проспект Фрунзе, дом 26 корпус 1, квартиры 19 и 20;

проспект Фрунзе, дом 26 корпус 3, квартира 15;

проспект Фрунзе, дом 39а, квартира 26;

улица Чехова, дом 17 корпус 1, квартира 9;

улица Генерала Людникова, дом 15, квартиры 178 и 212;

Советская улица, дом 2а, квартиры 16 и 32;

улица Жесткова, дом 18а, квартира 14;

Смоленская улица, дом 11 корпус 2, квартиры 48, 50 и 79.

Как видим, ремонт кровли проведут на 39 квартирами, расположенными на последних этажах 19 многоквартирных домов. Согласно условиям закупки работы должны быть выполнены с 23 марта по 30 апреля, их ориентировочная стоимость составляет 94 831 рубль 10 копеек. Деньги возьмут из городского бюджета.