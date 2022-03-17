В Полоцке будут судить вишера, похитившего деньги с карточек 70 человек

Ігар Арцюх • 17/3/22 16:02 • Эканоміка

Один из первых судов над вишерами пройдет в Полоцке, там будут судить 22-летнего парня, похитившего деньги с карточек 70 человек.



Согласно материалам дела юный полочанин, с 24 августа 2020 года по 10 апреля 2021 года вступил в сговор с неустановленными лицами. Представляясь работником банка, он сообщал потерпевшим о якобы имевшем место несанкционированном доступе к их карт-счетам и необходимости передачи информации о реквизитах банковских платежных карт и паролей.

Далее парень фишинговые сайты «support24bel.ru», «bel24support.ru» и «help-onlinebel.ru», внешне повторяющие официальную страницу банка, при посещении которых потерпевшие вводили информацию о логине, пароле и дополнительном коде для доступа к своим учетным записям, а также подтверждения расходных операций в системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банкинг».

В результате ему удалось похитить деньги 70 жителей Беларуси и одной организации в сумме свыше 87 000 рублей.

Также молодой человек, представившись сотрудником банка, в апреле 2021 года сообщил потерпевшему о том, что злоумышленники якобы пытаются получить доступ к его карт-счету и оформить на него онлайн-кредиты, в силу чего необходимо перечислить средства с его карт-счета на безопасный счет банка.

Введенный в заблуждение потерпевший перечислил на подконтрольный вишеру счет свыше 1800 рублей.

Полочанину инкриминированы мошенничество (часть 2 статьи 209 УК) и хищение путем модификации компьютерной информации часть 4 статьи 212 УК, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.