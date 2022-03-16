Витебские школьники победили в V туре Школьной лиги Европы по интеллектуальным играм
Команда «Ёжики-Интеллектуалы» из гимназии №1 Витебска стали лучшими в своей возрастной группе V туре Школьной лиги Европы по «Что? Где? Когда?».
В младшей подгруппы (5–7 классы) было зарегистрировано 136 команд. Витебская команда выступала в следующем составе: Бабичева Софья, Измайлович Дмитрий, Каплан Энис, Мурашко Арина, Рогатникова Авива, Смертьева Полина.
Ребята из Витебска дали 22 правильных ответа и заняли первое место, обогнав на один балл команду из Алматы и на два балла — из Санкт-Петербурга, сообщил «ННВ» тренер команды Алексей Галкин.
Всего в этом этапе турнира приняли в нем приняли 546 команд из 80 городов 8 стран.
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