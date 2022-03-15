В Бешенковичах едва не утонул мужчина, переходивший Двину по льду
14 марта в Бешенковичах спасателям пришлось оказывать помощь 35-летнему мужчине, пытавшему переправиться через Двину по льду.
Мужчина провалился в 90 метрах от берега, но смог удержаться на поверхности, ухватившись за край полыньи. К нему побежал один из пожарных и также провалился под лед, спасатель проломил остатки льда и смог добраться до тонущего.
К ним приблизился другой спасатель со спасательной доской, на которую погрузили пострадавшего, а затем вытащили его на берег.
В результате жителя Бешенковичей после осмотра медиков с общим диагнозом переохлаждение госпитализировали в больницу, сообщается пресс-службой МЧС.
Напомним, что лодочная переправа в Бешенковичах была закрыта прокуратурой — имеющуюся там лодку 10 лет эксплуатировали с нарушениями.
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