В Бешенковичах едва не утонул мужчина, переходивший Двину по льду

Зоя Машэка • 15/3/22 23:19 • Здарэнні

14 марта в Бешенковичах спасателям пришлось оказывать помощь 35-летнему мужчине, пытавшему переправиться через Двину по льду.



Мужчина провалился в 90 метрах от берега, но смог удержаться на поверхности, ухватившись за край полыньи. К нему побежал один из пожарных и также провалился под лед, спасатель проломил остатки льда и смог добраться до тонущего.

К ним приблизился другой спасатель со спасательной доской, на которую погрузили пострадавшего, а затем вытащили его на берег.

В результате жителя Бешенковичей после осмотра медиков с общим диагнозом переохлаждение госпитализировали в больницу, сообщается пресс-службой МЧС.

Напомним, что лодочная переправа в Бешенковичах была закрыта прокуратурой — имеющуюся там лодку 10 лет эксплуатировали с нарушениями.