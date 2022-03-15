Соль тоже пропала в автолавках в Чашникском районе

Сяржук Серабро • 15/3/22 22:52 • Эканоміка

На невозможность купить соль в автомагазине «ННВ» пожаловались жители ряда деревень Чашникского района.



Напомним, что в понедельник жители ряда деревень Иванского сельсовета не смогли приобрести в передвижных пунктах торговли сахар — его не оказалось в наличии.

Однако в четверг и ждал еще больший сюрприз — теперь в автолавке, разъезжающей по деревням, не оказалось соли. Это товар первой необходимости — если чай можно попить с медом, вареньем или вовсе несладкий, то несоленую пищу есть сможет далеко не каждый.

Причину отсутствия самых обычных продуктов продавцы или затрудняются объяснить, или жалуются на повышенный спрос на эти товары.