Престарелые пенсионеры в Новополоцке попали в ДТП

Іван Дзедушкін • 15/3/22 14:25 • Здарэнні

В Новополоцке 81-летний водитель врезался в ехавший впереди автомобиль, пострадала его 83-летняя пассажирка.



Во время движения по Комсомольской улице пенсионер не сориентировался в дорожной остановке и не успел затормозить, когда остановился впереди идущий автотранспорт.

В результате «Citroen» 81-летнего дедушки врезался в автомобиль, ехавший перед ним. Во время дорожно-транспортного происшествия пострадала 83-летняя родственница водителя, ехавшая на пассажирском сидении — пристегнутая ремнем безопасности женщина получила перелом грудины, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.