За самодельный пистолет житель Городокского района получил два с половиной года «домашней химии»

Іван Дзедушкін • 13/3/22 16:41 • Крымінал

Завершился суд над сельчанином из Городокского района, у которого изъяли самодельный пистолет, удививший экспертов.



У мужчины во время обыска нашли банку с мелкокалиберными патронами и самодельный пистолет, изготовленный с использованием отдельных деталей осветительного и сигнального пистолета образца 1930 года (ОСП-30).

Удивление у специалистов вызвало то, что рамка оружия конструктивно сходна с рамкой пистолета ОСП-30, но изготовлена самодельным способом; ствол и нарезы в его канале также были выполнены самодельным способом, что достаточно редко встречается в экспертной практике.

На суде сельчанин рассказал, что банку с патронами он нашел под крышей гаража во время его ремонта, а самодельное оружие ему подарил знакомый.

Мужчина полностью признал свою вину, сказал, что понимал незаконность хранения оружия и заявило глубоком раскаянии.

В результате суд признал его виновным в незаконных приобретении, хранении, ношении огнестрельного оружия и боеприпасов. На основании части 2 статьи 295 УК его приговорили к ограничению свободы на срок 2 года 6 месяцев без направления в исправительное учреждение открытого типа и штрафу в 3200 рублей.