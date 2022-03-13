В Витебской области вводятся сезонные ограничения для движения по автомобильным дорогам

Сяржук Серабро • 13/3/22 0:23 • Турызм

С 15 марта в Витебской области вводятся ограничения движения по местным автомобильным дорогам общего пользования.



Временные ограничения будут распространяться на транспортные средства, самоходные машины, нагрузка на одиночную ось которых составляет более 6 тонн, при их движении по местным автомобильным дорогам общего пользования III категории, а также на транспортные средства, самоходные машины, нагрузка на одиночную ось которых составляет более 5 тонн, при их движении по местным автомобильным дорогам общего пользования IV–VI-б категорий.

Эти ограничения будут действовать до 30 апреля.

С 20 мая по 31 августа будет ограничено движение транспортных средств, самоходных машин, нагрузка на одиночную ось которых составляет более 5 тонн, при их движении по местным автомобильным дорогам общего пользования с асфальтобетонным покрытием в дневное время суток с 11 часов 00 минут до 20 часов 00 минут при дневной температуре воздуха выше 25 °С.