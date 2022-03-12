Витеблянка заменила в хранилище банка несколько тысяч евро и долларов сувенирными купюрами

Ігар Арцюх • 12/3/22 15:13 • Эканоміка

Уголовное дело возбуждено в отношении работницы одного из банков Витебска, которая заменила крупную сумму в валюте на сувенирные банкноты.



За хищение задержана 40-летняя заведующая кассой отдела инкассации. По версии Следственного комитета, с января 2021 года по 15 февраля 2022 года женщина похитила из хранилища банка 2600 долларов США и 13 800 евро.

Пропажу валюты выявили во время проверки сумок инкассации. Установлено, что подозреваемая забирала из них деньги и заменяла купюры сувенирными.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, изъяты сувенирные купюры.

В результате в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 210 УК — хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СК.