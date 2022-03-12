В 2022 году поголовье КРС и свиней на Витебщине продолжило снижаться, прирост дала только птица

Сяржук Серабро • 12/3/22 16:49 • Эканоміка

В прошлом году заметно снизилось количество коров и свиней в хозяйствах всех категорий Витебской области.



Крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств в 2022 году в Витебской области насчитывалось 546 200 голов, что на 500 животных меньше, чем в 2021 году.

А вот поголовье коров сократилось куда сильнее — если в 2021 году их было 202 700 штук, то в 2022 — только 200 000. Таким образом убыль составила 2700 животных.

Сокращение свиного стада на порядок выше — от 448 800 хрюшек, обитавших на Витебщине в 2021 году, через год осталось только 411 600. То есть убыль свиней составила грандиозные 37 200 голов за год. Катастрофичней сокращение свиного поголовья было только в 214-2015 годах, когда в Беларуси свирепствовала африканская чума свиней (АЧС).

Согласно опубликованной областной статистикой инфографике, в 2022 году хозяйства Витебской области всех категорий смогли нарастить лишь поголовье птицы — с 6900 до 7000, достигнув таким образом уровня 2019 года.