Беларусь запретила вывозить зерновые, а также семена рапса, подсолнечника и жмых

Сяржук Серабро • 12/3/22 2:52 • Эканоміка

Совет министров Беларуси постановил ввести запрет на вывоз из страны ряда товаров: зерновых, семян рапса, подсолнечника, а также жмыха.



В перечень попали пшеница и меслин, рожь, ячмень, овес, кукуруза, гречиха, просо, тритикале и прочие злаки. Также включено зерно дробленое без какой-либо обработки пшеницы, ржи и прочих злаков; прочее обработанное зерно пшеницы, ржи и прчих злаков. Кроме зерновых в списке семена рапса или кользы, семена подсолнечника прочие, жом свекловичный, а также жмых, шрот из семян рапса, или кользы, с низким содержанием эруковой кислоты.

Эти товары с момента публикации постановления запрещено вывозить за пределы Беларуси в государства — члены Евразийского экономического союза, а также за пределы таможенной территории ЕАЭС в Беларуси в государства не являющиеся членами ЕАЭС, если товары помещены под процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной зоны и реэкспорта.

Эта норма будет распространяться и на товары, помещенные под таможенные процедуры до издание этого постановления.