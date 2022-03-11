В ожидании прилета скопы в Березенском заповеднике отремонтировали ей гнездо

• 11/3/22 16:43 • Экалогія

С началом весны работники Березенского биосферного заповедника провели ремонт гнезда скопы, на котором она уже несколько лет выводит птенцов.
В ожидании прилета скопы в Березенском заповеднике отремонтировали ей гнездо. Фото berezinsky.by

Искусственное гнездовье для скопы несколько лет назад было оборудовано на дальнем труднодоступном берегу заповедного озера Плавно. Хищная птица, занесенная в Красную книгу Беларуси, облюбовала его и регулярно выводит там потомство.

В этом году с наступлением весны было принято решение провести ремонт этого сооружения, сообщает сайт заповедника.

Гнездовая платформа лучше обычного гнезда защищена от таких неблагоприятных природных явлений, как сильный ветер и снег. В то время как естественные постройки птиц часто падают, иногда в самый разгар гнездования.

Между прочим, к этому гнездовью краснокнижной птицы в Березинском заповеднике организована экскурсия. Туристы могут понаблюдать за гнездовым поведением скопы летом.

            
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