Новые уголовные дела о сокрытии падежа КРС возбудили в Витебской области

Сяржук Серабро • 11/3/22 14:32 • Эканоміка

В одном из колхозов Полоцкого района сдохло 18 голов крупного рогатого скота, этот факт пытались скрыть, в результате прокуратура возбудила несколько уголовных дел.



По делу проходят главный зоотехник хозяйства, а также три бригадира производственных бригад, которые по версии прокуратуры в ноябре прошлого года умышленно составили и внесли в официальные документы – отчеты о движении скота и птицы – заведомо ложные сведения о выбытии КРС.

Павших животных «списывали» под видом выдачи материальной помощи живыми бычками работникам хозяйства к профессиональному празднику, а также продажи телки ветеринарному врачу предприятия. Таким образом был сокрыт падеж 9 бычков и одной телки.

Пропажа еще 8 голов КРС была выявлена при пересчете поголовья на одном из комплексов хозяйства уже в январе 2022 года – там бригадир производственной бригады комплекса не отразил сведения о падеже этих животных в отчетности за декабрь 2021 года.

Прокуратура считает, что эти должностные лица хозяйства совершили противоправные действия, чтобы создать видимость эффективной работы сельхозпредприятия и избежать привлечения к материальной и дисциплинарной ответственности.

По результатам проверки прокуратура Полоцкого района возбудила четыре уголовных дела о служебном подлоге по части 1 статьи 427 УК.

Для организации предварительного расследования материалы уголовных дел направлены в Полоцкий межрайонный отдел Следственного комитета, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.