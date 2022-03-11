Лукашенко расширил Витебскую СЭЗ. Какие земли в нее включили?

• 11/3/22 15:08 • Эканоміка

Территория Витебской экономической зоны расширена почти на 40 гектаров, соответствующий указ подписал Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко в Витебске, июль 2019 года. Фото Сергея Серебро

В СЭЗ появится сектор №17, который будет включать 37,2931 гектара земли, расположенных в границе города Миоры.

Этот участок ограничен с запада, севера и востока землями ОАО «Миорский райагросервис», с юго-востока — землями РУП «Витебское отделение Белорусской железной дороги», с юга — землями ОАО «Миорский райагросервис», а с юго-запада — землями ООО «ММПЗ-групп».

В результате площадь Витебской свободной экономической зоны возрастет с 2764,0522 2801,3453 гектара. Соответствующий изменения в указ «О создании свободной экономической зоны «Витебск» внесены Александром Лукашенко 10 марта.

            
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