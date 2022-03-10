За 5 дней ГАИ задержало на Витебщине 44 пьяных водителя
За время проведения профилактической акции «Пьяному не место на дороге» в Витебской области было задержано 44 пьяных водителя.
Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции выявили более 100 человек, управлявших автомобилями без водительского удостоверения.
Также инспекторы обращали внимание на нетрезвых граждан, находящихся на дороге — с проезжей части было удалено 115 пешеходов в состоянии алкогольного опьянения, сообщает сайт УВД Витебского облисполкома.
Республиканской профилактической акции «Пьяному не место на дороге» проводилась с 4 по 9 марта.
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