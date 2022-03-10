За 5 дней ГАИ задержало на Витебщине 44 пьяных водителя

ННВ • 10/3/22 15:49 • Здарэнні

За время проведения профилактической акции «Пьяному не место на дороге» в Витебской области было задержано 44 пьяных водителя.



Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции выявили более 100 человек, управлявших автомобилями без водительского удостоверения.

Также инспекторы обращали внимание на нетрезвых граждан, находящихся на дороге — с проезжей части было удалено 115 пешеходов в состоянии алкогольного опьянения, сообщает сайт УВД Витебского облисполкома.

Республиканской профилактической акции «Пьяному не место на дороге» проводилась с 4 по 9 марта.