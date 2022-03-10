Школьник из Витебской области возглавлял транснациональную группу сватеров — милиция

Іван Дзедушкін • 10/3/22 21:23 • Здарэнні

15-летний подросток задержан на Витебщине по подозрению в создании трансграничной группы сватеров, которая несколько лет терроризировала школы ложными сообщениями о минировании.



Сватинг — тактика домогательства, которая заключается во введении силовых структур в заблуждение для того, чтобы по адресу другого лица выехала штурмовая группа (SWAT). Это делается с помощью ложных сообщений о серьёзных угрозах, например, закладке бомбы, убийстве, захвате заложников или других подобных инцидентах.

Всплеск подобных преступлений фиксировался в Беларуси последние несколько лет. В том числе «минировались» самые различные объекты и в Витебске.

Чаще всего объектами для подобной «шалости» становились школы, социальная инфраструктура, предприятия, развлекательные и торговые центры, вокзалы и аэропорты. При этом в отличие от обычных телефонных хулиганов, которых достаточно быстро задерживали, в этом случае сообщения об опасности в подавляющем большинстве случаев приходили по электронной почте. Чтобы скрыть IP-адреса, использовался специализированный сервис (вероятно, речь идет о ProtonMail).

Розыском сватеров занималось Главное управление по противодействию киберпреступности МВД, совместно с коллегами из Бреста, Витебска и Минска, содействие антихакерам оказывало КГБ, а также Главное управления по противодействию экстремизму МВД РФ и ФСБ РФ.

В результате были установлены участники Telegram-сообщества, которые активно позиционировали себя как «сватеры» и публиковали в канале новостные сводки, в которых освещали факты совершенных ими «минирований».

Одним из лидеров этого сообщества по версии силовиков является 15-летний мальчик, проживающий в Витебской области. 10 марта он и его соучастники в Беларуси и России были задержаны.

Силовики заявляют, что установили, что преступная группа на протяжении нескольких лет «минировала» различные объекты в Беларуси, России и других странах за денежное вознаграждение.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные действия на территориях обоих государств для установления всех участников преступной группы и фиксации цифровых следов их деятельности, сообщает пресс-служба МВД.