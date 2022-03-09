Коровник сгорел в доме престарелых в Оршанском районе, эвакуировали почти полсотни животных

Зоя Машэка • 09/3/22 13:45 • Здарэнні

В ночь с 8 на 9 марта произошел пожар на молочно-товарной ферме Бабиничского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов в Оршанском районе.



Пожар в коровнике, расположенном в деревне Звездная, начался в 0:13. Еще до приезда пожарных работники хозяйства сумели вывести из горящего здания 36 коров и 12 маленьких телят.

В результате пожара в коровнике огнем были повреждены 50 квадратных метров шиферной крыши здания. Люди на пожаре не пострадали, его причина устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.