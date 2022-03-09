Коровник сгорел в доме престарелых в Оршанском районе, эвакуировали почти полсотни животных
В ночь с 8 на 9 марта произошел пожар на молочно-товарной ферме Бабиничского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов в Оршанском районе.
Пожар в коровнике, расположенном в деревне Звездная, начался в 0:13. Еще до приезда пожарных работники хозяйства сумели вывести из горящего здания 36 коров и 12 маленьких телят.
В результате пожара в коровнике огнем были повреждены 50 квадратных метров шиферной крыши здания. Люди на пожаре не пострадали, его причина устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.
Можна ўвайсці праз: