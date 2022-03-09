Франкфурт-на-Одере собирается разорвать партнерские отношения с Витебском

Сяржук Серабро • 09/3/22 22:31 • Палітыка

Франкфурт-на-Одере хочет приостановить побратимство с Витебском, об этом заявил мэр немецкого города.



8 марта в Комитете по образованию и культуре мэр Франкфурта-на-Одере Рене Вильке внезапно заявил, что планируется приостановить партнерство с Витебском, пишет немецкое издание MOZ.DE. Вероятно, такое решение вызвано позицией Беларуси в военном конфликте в Украине.

Напомним, что в ноябре 2021 года планировалась встреча мэров Витебска и Франкфурта-на-Одере, которая должна была пройти в режиме онлайе. Однако в последний момент председатель Витебского горисполкома Николай Орлов отказался от встречи.

При этом Вильке отметил, что выражение свободного мнения в Беларуси невозможно. Поэтому мера касается только приостановки связи с официальными структурами в Витебске, причем, по мнению главы немецкого города, диалог с ними уже давно невозможен.

Однако контакт с обычными витеблянами не должен прерываться. Партнерство с Витебском поддерживается и живет, прежде всего, благодаря рабочей группе во главе с Клаусом Бальдауфом.

Сейчас Франкфурт-на-Одере планирует создать партнерство с городом в Украине, им вероятно станет Шостка. Городской совет поддерживает новое партнерство «абсолютно и безоговорочно».

Прекратить или хотя бы приостановить сотрудничество с Витебском требуют также ХДС и представители левых в городском совете немецкого города.