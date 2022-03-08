Водитель пострадал в ДТП в Чашникском районе — его авто вылетело в кювет

ННВ • 08/3/22 0:26 • Здарэнні

7 марта в Чашникском районе легковушка слетела в кювет, пострадал водитель.



Авария произошла днем на 16-м километре автодороги Р-62 «Чашники - Бобр - Бобруйск». 53-летний водитель «Opel» не справился с управлением, съехал в кювет и совершил наезд на придорожное дерево.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.