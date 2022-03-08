15 суток за антивоенную надпись на куртке — в Новополоцке осудили профсоюзного лидера Ольгу Бритикову

ННВ • 08/3/22 14:45 • Палітыка

3 марта состоялся суд над председателем независимого профсоюза «Нафтана» Ольгой Бритиковой, ее обвинили в незаконном пикетировании.



Бритикова была задержана 27 февраля, в день основного голосования на референдуме по изменениям в конституцию, на одном из участков в Новополоцке.

В вину профсоюзному лидеру поставили то, что она была в куртке с надписью «Нет войне». На Ольгу Бритикову составили протокол за правонарушение, предусмотренное статьей 24.23 КоАП и поместили под стражу.

Как сообщают правозащитники, суд города Новополоцка признал женщину виновной в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий и наказал ее 15 сутками административного ареста.

Напомним, что 27 февраля из-за антивоенных выступлений во время проведения референдума по всей Беларуси по информации МВД было задержано порядка 800 человек.

Ольга Бритикова стала широко известна в Беларуси в августе 2020 года после смелого выступления во время встречи работников «Нафтана» с уполномоченным представителем главы государства в Витебской области Иваном Тертелем.