В Витебске девушка на «Mercedes» врезалась в стену ветакадемии
6 марта в Витебске 21-летняя девушка на «Mercedes» въехала в стену здания ветеринарной академии.
Авария произошлавечером на пересечении улиц Баумана и 1-й Доватора. Водитель автомобиля «Mercedes-Benz» не справилась с управлением, выехала пределы проезжей части на тротуар и совершила наезд на здание.
Сидевшую за рулем легковушки девушку доставили для обследования в учреждение здравоохранения. Получил ли памятник архитектуры какие-то повреждения не сообщается.
По факту этого дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.
Можна ўвайсці праз: