Силовики заявили о задержании витеблянина, готовившего теракт на железной дороге
49-летний работник одной из организаций, входящих в структуру БелЖД задержан в Витебске по подозрению в подготовке террористического акта.
По версии силовиков, в феврале и начале марта житель Витебска вел подготовку для дезорганизации работы железнодорожного транспорта. Он планировал выведение из строя систем, обеспечивающих безопасность железнодорожного движения.
Как сообщает пресс-служба МВД, к этому оборудованию витеблянин имел доступ по роду деятельности, так как работал в организации, входящей в структуру Белорусской железной дороги.
Действия мужчины квалифицированы следствием как приготовление к акту терроризма, в отношении него возбуждено уголовное дело.
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