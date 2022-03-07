Силовики заявили о задержании витеблянина, готовившего теракт на железной дороге

Іван Дзедушкін • 07/3/22 14:28 • Палітыка

49-летний работник одной из организаций, входящих в структуру БелЖД задержан в Витебске по подозрению в подготовке террористического акта.



По версии силовиков, в феврале и начале марта житель Витебска вел подготовку для дезорганизации работы железнодорожного транспорта. Он планировал выведение из строя систем, обеспечивающих безопасность железнодорожного движения.

Как сообщает пресс-служба МВД, к этому оборудованию витеблянин имел доступ по роду деятельности, так как работал в организации, входящей в структуру Белорусской железной дороги.

Действия мужчины квалифицированы следствием как приготовление к акту терроризма, в отношении него возбуждено уголовное дело.