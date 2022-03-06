Маршрутка сгорела в Витебске во время рейса
6 марта в Витебске неподалеку от ресторана «Зелена гура» сгорело маршрутное такси.
Пожар произошел около полудня, когда маршрутка проезжала по проспекту Фрунзе в районе перекрестка со Смоленской улицей.
В результате пожара в микроавтобусе «Mercedes Benz», осуществлявшем регулярные перевозки пассажиров в Витебске, полностью выгорел салон. Также, судя по всему, огнем был поврежден моторный отсек.
Сколько пассажиров было в маршрутке во время начала пожара и есть ли среди них пострадавшие не известно. Ни ГАИ, ни МЧС пока никак не комментировали это происшествие.
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