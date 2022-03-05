Витебский райисполком удвоил вознаграждение занесенным на районную доску почета
Люди, занесенные на доску почета Витебского района, будут получать денежное вознаграждение вдвое больше прежнего.
Соответствующее решение было принято Витебским районным исполнительным комитетом 2 марта. Согласно документу, в «Положения о доске Почета Витебского района», утвержденном в 2017 году, сумму вознаграждения заменят с 5 базовых величин на 10.
Таким образом, теперь работники организаций Витебского района, занесенные на доску должны получать 320 рублей, а не 160, как прежде.
Правильно?Дзякуй за ваш адказ, ён вельмі каштоўны для нас.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.
Можна ўвайсці праз: