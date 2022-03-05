Стиральная машинка едва не сожгла квартиру 78-летней пенсионерки в Новополоцке

Зоя Машэка • 05/3/22 10:53 • Здарэнні

4 марта в Новополоцке пожарным пришлось спасать 78-летнюю бабушку, у которой загорелась стиральная машина.



Утром старушка затеяла стирку, но внезапно обнаружила, что из задней стенки стиральной машинки повалил дым. Пенсионерка пыталась потушить огонь сама, но ликвидировать возгорание ей не удалось.

Тогда бабушка позвонила внучке, которую попросила вызвать пожарных, а сама спряталась в дальней комнате квартиры. Там ее и нашло звено газодымозащитной службы.

Осмотревшие старушку медики установили, что она не пострадала. От госпитализации пенсионерка отказалась.

Огнем была повреждена стиральная машинка, кроме того в кухне закопчены стены и потолок. По предварительной версии пожар начался из-за короткого замыкания в стиральной машине, сообщается пресс-службой МЧС. Производителя бытового прибора ведомство не уточняет.