БелЖД открыла полсотни дополнительных касс из-за проблем с сервисом онлайн-продаж билетов

ННВ • 05/3/22 20:42 • Турызм

В условиях, когда онлайн-сервис по продаже билетов не работает, Белорусской железной дороге пришлось дополнительно открыть более 50 билетных касс на пассажирообразующих станциях.



Всего сейчас приобрести билеты на поезда с нумерованными и ненумерованными местами можно в 560 кассах на железнодорожных вокзалах, а также отдельных станциях и остановочных пунктах, сообщает пресс-центр железной дороги.

Проездные документы на поезда с ненумерованными местами также можно оформить через терминалы самооблуживания.

В продаже имеется достаточное количество проездных документов на поезда международных, межрегиональных и региональных линий.

Обращаем внимание, что продажа билетов осуществляется не только в день отправления поезда, а на всю глубину реализации, в зависимости от вида сообщения.

Так, на поезда международных линий проездные документы можно приобрести за 60 суток до отправления поезда. На поезда межрегиональных линий – за 45 суток, на поезда региональных линий бизнес-класса – за 20 суток, на поезда городских линий и региональных линий экономкласса – за 10 суток до отправления поезда.

Напоминаем, что для посадки в поезд по ранее оформленным проездным документам с электронной регистрацией пассажиру требуется предъявить только документ, удостоверяющий личность.

Белорусская железная дорога заявляет, что принимает все необходимые меры по восстановлению работы электронных сервисов по продаже проездных документов и просит пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Напомним, что проблем с продажей билетов через интернет на Белорусской железной дороге начались в конце февраля.