Из-за праздников и эпидемической ситуации в Витебске изменяется расписание автобусов, ряд рейсов отменят

• 04/3/22 12:45 • Турызм

«Витебскоблаавтотранс» объявил об изменениях в графике работы автобусных маршрутов на ближайшие десять дней. Порядка трех десятков пригородных и международных рейсов в этот период выполняться не будут.
Сочлененный автобус в Витебске. Фото Сергея Серебро

Расписание изменяется из-за переноса рабочих дней, а также в связи со сложившейся пандемиологической ситуацией и на основании уменьшения пассажиропотока, сообщает сайт ОАО «Витебскоблавтотранс».

По измененному графику автобусы будут работать в периоды 4-8 и 11-13 марта. В этидни транспортная работа будет организована следующим образом:

  • 4 марта город, пригород и межгород будет выполняться по расписанию пятницы.
  • 5 марта город, пригород и межгород будет выполняться по расписанию субботы.
  • 6 марта город будет выполняться по расписанию субботы.
  • 6 марта пригород и межгород будет выполняться по расписанию воскресенья.
  • 7 марта город, пригород и межгород будет выполняться по расписанию субботы.
  • 8 марта город, пригород и межгород будет выполняться по расписанию воскресенья.
  • 11 марта город, пригород и межгород будет выполняться по расписанию пятницы.
  • 12 марта город, пригород и межгород будет выполняться по расписанию пятницы.
  • 13 марта город, пригород и межгород будет выполняться по расписанию воскресенья.

6 марта следующие рейсы выполняться не будут:

  • “Витебск – Минск ч-з Шумилино” с отправлением от АВ г. Витебска в 7-00;
  • “Витебск – Бабиновичи” с отправлением от АВ г. Витебска в 14-55;
  • “Витебск – Бешенковичи” с отправлением от АВ г. Витебска в 18-05;
  • “Витебск – Ивановка” с отправлением от АВ г. Витебска в 13-30;
  • “Витебск – Толочин” с отправлением от АВ г. Витебска в 11-05;
  • “Витебск – Полово” с отправлением от АВ г. Витебска в 11-35.

7 марта следующие рейсы выполняться не будут:

  • “Витебск – Докшицы” с отправлением от АВ г. Витебска в 6-00;
  • “Витебск – Минск” с отправлением от АВ г. Витебска в 12-30;
  • “Витебск – Бабиновичи” с отправлением от АВ г. Витебска в 6-55;
  • “Витебск – Ивановка” с отправлением от АВ г. Витебска в 6-40;
  • “Витебск – Толочин” с отправлением от АВ г. Витебска в 7-35;
  • “Витебск – Чашники” с отправлением от АВ г. Витебска в 18-05;
  • “Витебск – Жебентяи” с отправлением от АВ г. Витебска в 16-55;
  • “Витебск – Синицы” с отправлением от АВ г. Витебска в 06-05;
  • “Витебск – Слобода” с отправлением от АВ г. Витебска в 16-00;
  • “Витебск – Курино” с отправлением от АВ г. Витебска в 09-10.

11 марта следующие рейсы выполняться не будут:

  • “Витебск – Сенно” с отправлением от АВ г. Витебска в 17-05;
  • “Витебск – Минск ч-з Шумилино” с отправлением от АВ г. Витебска в 7-00;
  • “Витебск – Минск” с отправлением от АВ г. Витебска в 12-30;
  • “Витебск – Бабиновичи” с отправлением от АВ г. Витебска в 19-05;
  • “Витебск – Полово” с отправлением от АВ г. Витебска в 17-30;
  • “Витебск – Козьяны” с отправлением от АВ г. Витебска в 18-00.

12 марта следующие рейсы выполняться не будут:

  • “Витебск – Минск ч-з Шумилино” с отправлением от АВ г. Витебска в 7-00;
  • “Витебск – Сенно” с отправлением от АВ г. Витебска в 17-05;
  • “Витебск – Бабиновичи” с отправлением от АВ г. Витебска в 19-05;
  • “Витебск – Полово” с отправлением от АВ г. Витебска в 17-30;
  • “Витебск – Козьяны” с отправлением от АВ г. Витебска в 18-00.

12 марта следующие рейсы выполняться не будут:

  • “Витебск – Минск ч-з Шумилино” с отправлением от АВ г. Витебска в 7-00;
  • “Витебск – Бабиновичи” с отправлением от АВ г. Витебска в 14-55;
  • “Витебск – Ивановка” с отправлением от АВ г. Витебска в 13-30;
  • “Витебск – Полово” с отправлением от АВ г. Витебска в 11-35;
  • “Витебск – Толочин” с отправлением от АВ г. Витебска в 11-05.
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