Из-за праздников и эпидемической ситуации в Витебске изменяется расписание автобусов, ряд рейсов отменят
«Витебскоблаавтотранс» объявил об изменениях в графике работы автобусных маршрутов на ближайшие десять дней. Порядка трех десятков пригородных и международных рейсов в этот период выполняться не будут.
Расписание изменяется из-за переноса рабочих дней, а также в связи со сложившейся пандемиологической ситуацией и на основании уменьшения пассажиропотока, сообщает сайт ОАО «Витебскоблавтотранс».
По измененному графику автобусы будут работать в периоды 4-8 и 11-13 марта. В этидни транспортная работа будет организована следующим образом:
- 4 марта город, пригород и межгород будет выполняться по расписанию пятницы.
- 5 марта город, пригород и межгород будет выполняться по расписанию субботы.
- 6 марта город будет выполняться по расписанию субботы.
- 6 марта пригород и межгород будет выполняться по расписанию воскресенья.
- 7 марта город, пригород и межгород будет выполняться по расписанию субботы.
- 8 марта город, пригород и межгород будет выполняться по расписанию воскресенья.
- 11 марта город, пригород и межгород будет выполняться по расписанию пятницы.
- 12 марта город, пригород и межгород будет выполняться по расписанию пятницы.
- 13 марта город, пригород и межгород будет выполняться по расписанию воскресенья.
6 марта следующие рейсы выполняться не будут:
- “Витебск – Минск ч-з Шумилино” с отправлением от АВ г. Витебска в 7-00;
- “Витебск – Бабиновичи” с отправлением от АВ г. Витебска в 14-55;
- “Витебск – Бешенковичи” с отправлением от АВ г. Витебска в 18-05;
- “Витебск – Ивановка” с отправлением от АВ г. Витебска в 13-30;
- “Витебск – Толочин” с отправлением от АВ г. Витебска в 11-05;
- “Витебск – Полово” с отправлением от АВ г. Витебска в 11-35.
7 марта следующие рейсы выполняться не будут:
- “Витебск – Докшицы” с отправлением от АВ г. Витебска в 6-00;
- “Витебск – Минск” с отправлением от АВ г. Витебска в 12-30;
- “Витебск – Бабиновичи” с отправлением от АВ г. Витебска в 6-55;
- “Витебск – Ивановка” с отправлением от АВ г. Витебска в 6-40;
- “Витебск – Толочин” с отправлением от АВ г. Витебска в 7-35;
- “Витебск – Чашники” с отправлением от АВ г. Витебска в 18-05;
- “Витебск – Жебентяи” с отправлением от АВ г. Витебска в 16-55;
- “Витебск – Синицы” с отправлением от АВ г. Витебска в 06-05;
- “Витебск – Слобода” с отправлением от АВ г. Витебска в 16-00;
- “Витебск – Курино” с отправлением от АВ г. Витебска в 09-10.
11 марта следующие рейсы выполняться не будут:
- “Витебск – Сенно” с отправлением от АВ г. Витебска в 17-05;
- “Витебск – Минск ч-з Шумилино” с отправлением от АВ г. Витебска в 7-00;
- “Витебск – Минск” с отправлением от АВ г. Витебска в 12-30;
- “Витебск – Бабиновичи” с отправлением от АВ г. Витебска в 19-05;
- “Витебск – Полово” с отправлением от АВ г. Витебска в 17-30;
- “Витебск – Козьяны” с отправлением от АВ г. Витебска в 18-00.
12 марта следующие рейсы выполняться не будут:
- “Витебск – Минск ч-з Шумилино” с отправлением от АВ г. Витебска в 7-00;
- “Витебск – Сенно” с отправлением от АВ г. Витебска в 17-05;
- “Витебск – Бабиновичи” с отправлением от АВ г. Витебска в 19-05;
- “Витебск – Полово” с отправлением от АВ г. Витебска в 17-30;
- “Витебск – Козьяны” с отправлением от АВ г. Витебска в 18-00.
12 марта следующие рейсы выполняться не будут:
- “Витебск – Минск ч-з Шумилино” с отправлением от АВ г. Витебска в 7-00;
- “Витебск – Бабиновичи” с отправлением от АВ г. Витебска в 14-55;
- “Витебск – Ивановка” с отправлением от АВ г. Витебска в 13-30;
- “Витебск – Полово” с отправлением от АВ г. Витебска в 11-35;
- “Витебск – Толочин” с отправлением от АВ г. Витебска в 11-05.
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