Еще одна книга об истории витебских домов вышла из печати

Сяржук Серабро • 04/3/22 18:27 • Культура

Из печати вышел XIII выпуск серии «Биография витебского дома», основанной краеведом Аркадием Подлипским.



Новая книжка рассказывает об относительно новом здании — дом №23 на улице Суворова был построен только в 1952 году. В первую очередь он интересен тем, что там получили квартиры ряд артистов театра имени Якуба Колоса. Рассказывает издание и о других известных жильцах этой неприметной трехэтажки.

В новом выпуске около полусотни страниц, его тираж, как обычно, всего 150 экземпляров. Так что желающим пополнить свою библиотеку еще одной книгой о истории Витебска следует поторопиться.