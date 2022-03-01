Витебские батутисты стали заслуженными мастерами спорта
Лукашенко присвоил звания «Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь» двум батутистам из Витебска.
Этого звания удостоены 26-летний Владислав Гончаров и 28-летний Олег Рябцев. Оба — неоднократные золотые призеры чемпионатов мира и Европы, а Гончаров кроме того — олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году.
Напомним, что в 2016 году чемпиону ХХI летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Владиславу Гончарову и его тренеру Ольге Власовой присвоено звание «Почетный гражданин города Витебска».
Теперь в копилке Витебской школы прыжков на батуте уже пять заслуженных мастеров спорта, ранее это звание было присвоено Галине Лебедевой, Дмитрию Полярушу и Лилии Швальбо.
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