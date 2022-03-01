Семь человек спасли из горящего дома в Коханово, еще четырем потребовалась эвакуация

Зоя Машэка • 01/3/22 12:50 • Здарэнні

Семерых жителей пятиэтажки были спасены пожарными во время пожара в Толочинском районе, еще четверых пришлось эвакуировать.



Утром 28 февраля загорелась квартира на третьем этаже дома №4 на улице Микрорайон городского поселка Коханово. Спасателям сообщение о пожаре поступило в 9:02, уже через пять минут они смогли добраться до места.

Из горящей квартиры пожарные вынесли 67-летнюю пенсионерку и двух ее 37-летнего и 31-летнего сыновей. Мужчин нашли в горящей комнате — одного на диване, а второго рядом на полу, они были без сознания. На полу между коридором и комнатой, где бушевало пламя, обнаружили женщину без чувств, но на площадке она стала подавать признаки жизни.

Всех троих госпитализировали в больницу с ожогами различной степени тяжести и отравлением продуктами горения.

На четвертом этаже над горящей квартирой пара пенсионеров спасалась на балконе, в кислородных масках их провели через задымленный подъезд на улицу. На пятом этаже в одной из квартир оказались бабушка с шестилетней внучкой. Их также в спецмасках вывели на улицу.

Кроме того пожарные эвакуировали из горящего дома еще четырех человек и ликвидировали пожар. Огнем в квартире уничтожено имущество, поврежден пол, закопчены стены и потолок, сообщается пресс-службой МЧС. Предположительно квартира могла загореться из-за неосторожного обращения с огнем при курении одним из сыновей хозяйки жилья.