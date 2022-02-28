Возле общежития в Витебске сбили пенсионера
Вечером 27 февраля в Витебске в результате наезда автомобилем пострадал престарелый пешеход.
В районе дома №33 на проспекте Фрунзе 42-летний витеблянин, управлявший легковушкой «Opel Zafira», совершил наезд на 73-летнего пенсионе. По предварительной информации ГАИ, престарелый мужчина переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий для пешеходов сигнал светофора.
В результате дорожно-транспортного происшествия пенсионер получил травмы и его пришлось госпитализирован.
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