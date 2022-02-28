Родственник застройщика побил дольщицу на собрании жильцов в Витебске

Ігар Арцюх • 28/2/22 16:58 • Грамадства

Жительница Витебска получила побои от сына застройщика во время собрания жильцов строящегося дома.



1 ноября в областном центре на собрании жильцов строящегося дома с представителем застройщика произошел конфликт, в результате которого побили женщину.

Потерпевшая эмоционально выясняла у представителя застройщика обстоятельства строительства дома и сроки его сдачи. В словесную перепалку вмешался присутствовавший сын мужчины, который, как установили в суде, нанес женщине два удара, один из которых достиг цели.

Другие жильцы растащили конфликтующие стороны, а после женщина обратилась в милицию. Эксперт обнаружил у нее на задней поверхности грудной клетки справа две ссадины.

В результате сына представителя застройщика привлекли к суду за умышленное причинение телесного повреждения, не повлекшего кратковременного расстройства здоровья. 31 декабря 2021 года суд Октябрьского район на основании части 1 статьи 10.1 КоАП наказал мужчину штрафом в 290 рублей.

На это решение ответчик подал апелляционную жалобу в областной суд, но 16 февраля его жалобы была оставлена без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — без изменения.