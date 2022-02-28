Массовые задержания во время антивоенных акций в Беларуси, есть задержанные жители Витбещины

ННВ • 28/2/22 13:31 • Палітыка

По информации МВД порядка 800 человек было задержано в Беларуси во время антивоенных акций, вспыхнувших 27 февраля.



Массовый характер протесты приобрели в Минске, поэтому среди задержанных в основном жители столицы. Кроме того, силовики предупреждают, что ищут водителей, которые сигналили. Автомобилистов, судя по всему, вчера не хватали.

На данный момент правозащитникам удалось установить имена около 660 задержанных белорусов. Среди них представители Витебской области: Артем и Виктор Акасевич, Ольга Бритикова, Александра Бука, Анна Дои, Анна Кожемяка, Виктория Мандрик, Максим Матюш, Дмитрий Поклонник, Сергей Софинский (Новополоцк); Инга Багинская, Владимир Булавский, Ирина Куц, Алина Прибова, Александр Шамшуро (Витебск); Валентина Книппа, Александр Русецкий (Полоцк) и Татьяна Дорц (Докшицы).

Таким образом, в Витебской области было задержано как минимум 18 человек.

В соседнем с Витебщиной российском Смоленске вчера также проходили антивоенные акции. Там против войны в Украине, по оценке издания «Readovka67.ru — Важное в Смоленске», протестовали порядка шести десятков человек. После завершения акции там прошли задержания, полиция схватила несколько человек.